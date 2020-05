Koen Casteels moet met Wolfsburg week op hotel voor eerste duel

De voetballers van VfL Wolfsburg zullen zich in vertrouwde omgeving voorbereiden op het eerste duel van de Bundesliga, die naar verwachting 16 of 23 mei zonder toeschouwers wordt hervat. In het Ritz-Carlton-hotel zullen de spelers van Wolfsburg zich in quarantaine voorbereiden.

“Een week voor ons eerste duel zal de ploeg en alle bij wedstrijden en trainingen betrokken personen in quarantaine gaan in het Ritz-Carlton-hotel, waar we vaker verblijven”, vertelde directeur Jörg Schmadtke van de club waar onze landgenoot Koen Casteels onder contract staat. “Daar zal dan verder niemand logeren.”

De Duitse overheden stemden woensdag toe in een hervatting van het voetbalseizoen, waarbij een quarantaine een van de voorwaarden is. Die hoeft, mits er veel getest wordt, geen twee weken te duren. De clubs vergaderen donderdag over een termijn. Schmadtke wil het liefst in het weekeinde van 16 en 17 mei weer beginnen. “We zijn blij dat we verder kunnen. Het is goed voor onze financiële situatie en brengt de mensen in deze moeilijke tijden enige afleiding en vermaak”, zei Schmadtke.

“Alle clubs hebben al enige tijd de nodige hygiënemaatregelen genomen en blijven dat uiteraard doen. Dit veiligheidspakket is zo strak dat we de grootst mogelijke bescherming bieden en het besmettingsgevaar zo klein mogelijk is.”