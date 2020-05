“Het mag iets meer zijn, mevrouw Wilmès”

De sportwereld heeft gematigd gereageerd op de Nationale Veiligheidsraad. Geen toeters en bellen, geen grote protestverklaringen om het feit dat premier Sophie Wilmès toch weer niet veel nieuws of perspectief te melden had voor de duizenden professionele en amateursporters. De essentie: tot en met 31 juli geen sport en nadien zien we wel. Vlaams minister van Sport Ben Weyts werkt intussen wel naarstig aan een stappenplan voor de verschillende sportbeoefenaars. Maar zolang de algemene coronamaatregelen gelden, zal ook de sport zich daar moeten naar schikken. Om het met minister-president Jan Jambon te zeggen: voetbal met anderhalve meter afstand tussen spelers, is nogal moeilijk.