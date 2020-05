Horeca -89 procent: al minstens 3,9 miljard verlies

Dat zelfs een 125 jaar oud monument als het Brusselse vijfsterrenhotel Metropole niet coronaproof is, bewijst hoe groot de impact is op de horeca. “Onze sector, goed voor 60.000 bedrijven, kijkt nu al aan tegen een omzetverlies van 3,9 miljard euro. Dat is gigantisch”, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. “En dat terwijl we het zo al zeer moeilijk hebben: hoewel we maar zes procent uitmaken van het totale aantal bedrijven in ons land, vertegenwoordigen we wel 20 procent van alle faillissementen. We hopen echt zo snel mogelijk te kunnen opstarten, bij voorkeur vanaf 8 juni. Als we ook nog eens een stuk van de zomer of het hele zomerseizoen moeten missen, dan volgen er drama’s. Daarom vraag ik alle Belgen met aandrang om de komende dagen en weken de regels nauwgezet te volgen. Want als het de foute kant uitgaat, dan zal het nog lang duren voor de horeca weer opent.”