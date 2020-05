Ook gezonde bedrijven lopen gevaar: ondanks overheidssteun tot 1 miljoen banen bedreigd in ons land

Het nieuws dat Brantano-moeder FNG zijn schulden niet tijdig kan betalen en dat speelgoedketen Maxi Toys bescherming tegen zijn schuldeisers zoekt, is volgens specialisten maar het topje van de ijsberg. De vrees dat de herstart van onze bedrijven vorige maandag en de heropening van de winkels volgende maandag too little too late is, zit er bij velen in. Zo vreest een kwart van de horecabedrijven overkop te zullen gaan.