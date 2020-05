Standard heeft licentie, vrijdag D-day voor Oostende en Moeskroen

Standard haalt opgelucht adem. Zij krijgen van het BAS hun proflicentie voor volgend seizoen. Voor Moeskroen en KV Oostende is het pas vrijdag D-day.

Standard kon woensdag in een zitting van een halfuurtje bij het BAS bewijzen dat er voldoende kapitaal is voor de werking van volgend seizoen. De Rouches worden onder meer geholpen door een lening van ex-speler Fellaini. Het BAS reikte woensdag de licentie voor 1A en de Europese licentie uit.

Moeskroen is een andere zaak. Hun zitting duurde vier uur en Les Hurlus voerden een heroïsche strijd. Zo probeerden hun advocaten alle bewijzen te weerleggen die Moeskroen linken met het makelaarsduo Pini Zahavi en Fali Ramadani. Hun advocaten betwisten zelfs de rechtsgeldigheid van de smoking gun in het dossier: een pv van een telefoontje dat Moeskroen-CEO Paul Allaerts kreeg van spelersmakelaar Marc Rautenberg dat zou bewijzen dat makelaars nog steeds de plak zwaaien op Le Canonnier. De Henegouwers moesten zich ook verantwoorden voor het uitblijven van een beloofde betaling van 3,2 miljoen, maar daar zouden ze garanties voor hebben. Morgen doet het BAS een uitspraak.

Voor KV Oostende is het ook nagelbijten. Ook zij weerden zich drie uur als leeuwen, maar het licentiereglement schrijft voor dat de kapitaalsverhoging op een KVO-rekening moest staan voor de BAS-zitting. Het geld staat klaar, maar de storting is pas gepland op 15 mei. Te laat. Nochtans had KVO toestemming om de Amerikaanse overname eerst ordentelijk te regelen. Het BAS gaf de club nu tot vrijdag om de kapitaalsverhoging alsnog in orde te brengen.

Clubs als Waasland-Beveren die benadeeld kunnen zijn kijken nauwlettend toe. Als KVO en/of Moeskroen geen licentie krijgen blijven de Waaslanders sowieso in 1A.