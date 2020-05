Voormalige Franse president Giscard d’Estaing op zijn 94ste aangeklaagd voor aanranding

De gewezen Franse president Valéry Giscard d’Estaing is aangeklaagd omdat hij losse handjes zou hebben gehad. Tijdens een interview in Parijs zou hij zijn hand op de billen van een Duitse journaliste hebben gelegd.

Valéry Giscard d’Estaing is nu het onderwerp van een klacht wegens aanranding. De Duitse journaliste Ann-Kathrin Stracke (37) zegt dat het voormalige staatshoofd tijdens een interview eind 2018 zijn hand op haar billen legde. Haar klacht, weet de Franse kwaliteitskrant Le Monde, is op 10 maart aangekomen op het parket van Parijs.

De feiten gaan terug tot 18 december 2018. Stracke had toen na lang aandringen een afspraak kunnen versieren met Giscard d’Estaing voor een interview. Dat werd afgenomen in zijn kantoor aan de boulevard Saint-Germain in Parijs. De Duitse publieke omroep WDR, waar Starcke voor werkt, was bezig met een reportage rond de honderdste verjaardag van de geboorte van de voormalige bondskanselier Helmut Schmidt.

Aan het einde van het interview vroeg Stracke of Giscard d’Estaing met haar en haar camera- en geluidsman op de foto wilde. Dat deed hij met plezier. Maar hij kon zijn handen niet thuishouden.

Volgens de klacht legde hij arm rond haar en legde zijn hand op haar bil.

“Zeer verrast en afkeurend probeerde ik de hand van meneer Giscard d’Estaing weg te duwen, maar zonder succes”, zegt ze.

Voor hun vertrek wilde de voormalige president Ann-Kathrin Stracke nog een reeks foto’s laten zien die aan de muur van zijn kantoor hingen en waarop hij samen met de groten der aarde staat. Volgens de journalist raakte Giscard d’Estaing haar billen opnieuw aan.

Het is nu afwachten wat het parket in Parijs met de klacht zal doen. Valéry Giscard d’Estaing is intussen 94 en was president tussen 1974 en 1981.