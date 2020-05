Als videogames een juridisch spelletje worden: de ‘King of Kong’ voor de rechter om recordscores

Een Amerikaanse rechter moet zich straks buigen over topscores in ‘Donkey Kong’ en ‘Pac-Man’. Neen, dat is geen grap, voor Billy Mitchell (54) is het bittere ernst. De man haalde als eerste een ‘perfecte’ score in Pac-Man en had lange tijd het wereldrecord ‘Donkey Kong’ op zijn naam staan. Tot hij beschuldigd werd van valsspelen.