Experts en Pro League zien clash tussen Antwerp en Club als ‘testcase’ voor nieuw seizoen

Voetballiefhebbers hebben weer iets om naar uit te kijken. De experts die de exitstrategie uit de coronacrisis bepalen laten de mogelijkheid open voor een bekerfinale op 1 of 2 augustus. De clash tussen Antwerp en Club Brugge kan dienen als ‘testcase’ voor het nieuwe voetbalseizoen, dat dan een week later achter gesloten deuren zou beginnen.

Eén zinnetje – “sportcompetities zijn verboden tot en met 31 juli” – kon premier Sophie Wilmès (MR) woensdag kwijt over het voetbal en de andere sporten die wachten op meer duidelijkheid. Maar zo karig er werd gecommuniceerd voor de camera’s, zo hoopvol klonken de signalen achter de schermen. De experts van de GEES, die de exitstrategie uit de coronacrisis begeleiden, laten immers de mogelijkheid open om begin augustus weer wedstrijden te spelen.

Op dit moment ligt een voorstel op tafel om de bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge te laten doorgaan op 1 of 2 augustus. De winst zou dubbel zijn. Voor de Pro League zou het betekenen dat het Europese ticket voor de groepsfase van de Europa League niet via de groene tafel, maar op het veld kan worden uitgereikt. Als Antwerp de beker wint, gaat het de groepsfase in. Wint Club de beker, dan is Charleroi de gelukkige.

Maar ook de experts zien de voordelen in van een bekerfinale. De wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion zou een testcase kunnen zijn voor het hele voetbalseizoen en ook voor andere sporten en evenementen die later deze zomer op stapel staan.

“Het zou heel tof zijn als de bekerfinale kan lukken”, zegt viroloog Marc Van Ranst, die eerder al de mogelijkheid van een “symbolische bekerfinale” had opengehouden. “Maar er zijn wel twee voorwaarden. De curve moet helemaal omlaag zijn en het moet achter gesloten deuren.”

De clubs hebben er zich stilaan bij neergelegd dat het begin van het seizoen zonder publiek zal moeten worden afgewerkt. Pro League-voorzitter Peter Croonen wil vooral snel weer kunnen beginnen. Niet alleen om de nieuwe rechtenhouder Eleven te kunnen plezieren, maar ook omdat volgend seizoen zwaar beladen zal zijn, met veel internationale wedstrijden op korte tijd en een EK in juni. “We zullen weinig wedstrijden midweeks kunnen plannen en zouden daarom in augustus willen beginnen”, zegt Croonen. “We hebben daarover overleg met de overheid en de experts. Een van de voorstellen die we bespreken, is om op 1 of 2 augustus de bekerfinale te kunnen spelen. Die wedstrijd kan een testmoment zijn voor andere voetbalwedstrijden en evenementen. We kunnen immers niet eeuwig in de coronamodus blijven hangen. Op een bepaald moment moeten we onze koudwatervrees overwinnen.”

Op 3 augustus moet de Belgische voetbalbond de Europese deelnemers communiceren aan de UEFA. Antwerp zou dan nog het ticket van Charleroi kunnen afsnoepen.

Een mogelijk obstakel voor een bekerfinale is het veiligheidsvraagstuk. Ook zonder publiek bestaat de kans dat bepaalde groepen fans van Club of Antwerp ergens zullen verzamelen. Ook de burgemeester van Brussel, nota bene Anderlecht-bestuurder Philippe Close, zal zijn zegen moeten geven over de wedstrijd.