En nu moeten we kiezen wie we het liefst willen zien: “Ja, dit is lastig. Maar het was ook lastig niemand te zien”

Vanaf zondag mag elk gezin vier anderen op bezoek krijgen, maar wel altijd dezelfde. Maar hoe maak je zo’n keuze? Want er dreigt sowieso altijd wel iemand uit de boot te vallen. Familie, schoonfamilie of vrienden, wie vraag je wel, wie vraag je niet? “Wees in ieder geval open en eerlijk. En houd zeker rekening met de noden van de kinderen.” De politie zal alleszins niet massaal controleren met hoeveel we bijeenzitten.