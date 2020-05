Belgisch talent Kyriani Sabbe (15) kiest Club Brugge boven Ajax: “Ze geloven heel erg in hem”

Zoals we maandag schreven, neemt de export van Belgisch talent naar het buitenland af, ook omdat ‘onze’ clubs hen al vanaf 15 jaar een profcontract mogen geven. Ook Club Brugge maakt nu gebruik van die maatregel. Het legde Kyriani Sabbe (15), een van zijn grootste talenten, vast tot 2023. De rechtsback kon nochtans naar Ajax, dat bekendstaat om zijn geweldige jeugdwerking. “Toegegeven: het was een moeilijke keuze.”

Het was de Club Brugge Academy die het zondag via Instagram bekendmaakte: Kyriani Sabbe tekende in zijn tiende seizoen bij blauw-zwart zijn eerste profcontract. In feite dateert de handtekening al van ...