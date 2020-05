Meteen positieve test bij Torino voor hervatting trainingen

Bij de Italiaanse eersteklasser Torino heeft een speler een positieve test op het coronavirus afgelegd voor de hervatting van de individuele training, zo maakte de club woensdag bekend.

Na twee maanden lockdown mogen de clubs uit de Italiaanse Serie A weer individuele trainingen organiseren in hun trainingscentra. Er gelden dan wel strikte maatregelen en spelers moeten ook getest worden, waarbij er bij Torino al meteen een besmetting aan het licht kwam. “De speler vertoont geen symptomen en werd meteen in quarantaine geplaatst ter observatie”, zo klinkt het in een mededeling.

Zijn identiteit wordt niet bekendgemaakt. Hij is de zeventiende speler uit de Serie A die besmetting met het coronavirus opliep.

Donderdag staat er in Italië een onderhoud tussen de voetbalinstanties en de overheid op het programma om het protocol voor de hervatting van de groepstrainingen op 18 mei te bespreken. Nadien kan eventueel de competitie opnieuw op gang getrapt worden. De Serie A ligt sinds 9 maart stil, met nog twaalf speeldagen af te werken.