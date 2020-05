Zes miljoen extra mondmaskers besteld (maar die komen wel pas na heropening van winkels en scholen)

De aankoopdienst van Defensie heeft dinsdagavond laat 18 miljoen stoffen mondmaskers besteld, in de plaats van de eerder aangekondigde 12 miljoen. Dat blijkt uit de toelichting die parlementsleden daarover in de Kamer hebben gekregen. De 6 miljoen extra zou Defensie hebben gedaan omdat het vooropgestelde budget dat toeliet. Maar hoe dat heel precies is gelopen, is niet duidelijk omdat Defensie een aanbestedingsprocedure zonder bekendmaking heeft gebruikt.