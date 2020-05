Spaanse verdediger van Cadiz weigert terug te trainen tijdens coronadreiging: “Als ik daardoor moet stoppen, doe ik dat”

Rafael Jimenez (26), beter bekend onder zijn voetbalnaam Fali, is woensdag niet komen opdagen op de training waar de spelers van zijn club werden getest op het coronavirus. De Spaanse competitie gaat mogelijk in juni weer verder, maar daarvoor zal Cadiz zijn speler Jimenez nog moeten overtuigen.

“Ik keer niet terug op het veld zo lang er ook maar een miniem risico is. Als ik daardoor moet stoppen, dan doe ik dat”, zegt Jimenez stellig in de Spaanse krant El Pais. Volgens El Pais heeft Cadiz, de koploper in de Segunda Division in Spanje, een gesprek met Fali gepland om hem over te halen een test te ondergaan en weer aan te sluiten.

De verdediger is hardnekkig in zijn weigering: afgelopen maand kwam hij er al op de radiozender COPE voor uit dat hij zijn gezondheid niet wilde riskeren door te gaan voetballen.

De Spaanse autoriteiten kondigden deze week aan dat de clubs weer aan het werk mochten. Alle clubs uit de twee hoogste voetbalklassen van Spanje testen hun spelers momenteel voordat ze de training weer hervatten.