Volvo verwacht kwart minder verkoop

Volvo Cars heeft in april de wereldwijde verkoop zien kelderen met 43,8 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. De autobouwer, die maandag zijn grote fabriek in Gent heropstartte, verwacht voor heel 2020 een 20 à 25 procent lagere verkoop.

Van januari tot en met april verkocht Volvo Cars wereldwijd 163.649 wagens. Dat zijn er een kwart minder dan dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de Verenigde Staten (-53,8 procent in april en -23,3 procent na vier maanden) en Europa (-66,8 en -30,3 procent) is een heropleving nog veraf. In april verkocht Volvo in Europa minder dan 10.000 auto’s. (krs, blg)