23 banen weg bij Pairi Daiza

Het gaat om 17 personen met contracten van zowel bepaalde als onbepaalde duur en zes seizoensmedewerkers. De betrokken medewerkers komen van alle geledingen, ook van de directie.

“Het is de eerste keer in haar 26-jarig bestaan dat Pairi Daiza om financiële redenen afscheid neemt van medewerkers, dit volledig los van onze eigen wil. De beslissing valt menselijk zeer zwaar, aangezien alle medewerkers hechte leden waren van de Pairi Daiza-familie. De financiële situatie laat ons echter geen keuze”, klinkt het in een persbericht. Het bedrijf heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om het aantal ontslagen tot een minimum te beperken.

20 miljoen euro verlies

Op 21 maart moesten de deuren van het park en van het splinternieuw Resort normaal opengaan. Door de coronacrisis kon dat niet, en sindsdien kostte het onderhoud van het park en de dieren om en bij de 4 miljoen euro. Het omzetverlies wordt geschat op zo’n 20 miljoen euro. Pairi Daiza voorspelt dan ook een seizoen met “dramatisch lage bezoekerscijfers” en schat het verlies – uitgaande van een heropening in de loop van mei – dit jaar op 30 miljoen euro. Later openen betekent een nog groter verlies.

Pairi Daiza, dat in 1994 zijn deuren opende onder de naam ‘Parc Paradisio’, is het geesteskind van de Waalse ondernemer Eric Domb. Die haalde het dieren- en belevingspark in mei 2016 samen met mede-eigenaar Marc Coucke van de beurs. Pairi Daiza overschreed vorig jaar de kaap van de twee miljoen bezoekers.