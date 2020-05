De voetbalvraagstukken die Sophie Wilmès nog moet beantwoorden

Is Club Brugge nu kampioen of niet?

Op 2 april, nadat de raad van bestuur van de Pro League had beslist de competitie uit te doven, dronken spelers, trainers en bestuurslui van Club Brugge een glaasje champagne. Ze stuurden foto’s rond via WhatsApp en feliciteerden elkaar vanuit hun kot. Niemand betwist dat blauw-zwart de beste was in 2019-2020 en een plaats in de groepsfase van de Champions League verdient. Volgens ingewikkelde wiskundige modellen bleek dat Club in meer dan negentien gevallen op de twintig ook sportief de kampioen was geworden. Maar officieel kampioen is Club ook vandaag nog niet. Daarvoor is een algemene vergadering van de Pro League nodig.

Pas op 15 mei komen de 23 overblijvende profclubs samen om te stemmen over het einde van het seizoen 2019-2020. Een meerderheid van 80 procent is nodig om de huidige stand na 29 speeldagen als eindstand vast te leggen. In Nederland werd Ajax toegelaten tot de Champions League terwijl het niet tot kampioen werd uitgeroepen. Zo’n vaart zal het in België allicht niet lopen. In de Eredivisie telde Ajax evenveel punten als AZ, terwijl in de Jupiler Pro League Club Brugge vijftien punten voorsprong telt op AA Gent. Iedereen gunt Club de titel.

Kunnen de bekerfinale en de promotiematch nog gespeeld worden?

Op dit moment zijn alle wedstrijden verboden tot en met 31 juli. Die periode kan worden verlengd, maar theoretisch bestaat dus de kans dat er wordt gevoetbald op 1 augustus. De Europese voetbalbond UEFA vroeg zijn lidstaten om uiterlijk op 3 augustus de Europese deelnemers door te geven. Hierdoor is er een (piepklein) gat om nog de bekerfinale Antwerp-Club en de promotiefinale OHL-Beerschot af te werken. En laat 1 en 2 augustus nu net in een weekend vallen.

De theorie is mooi, maar in de praktijk zijn de bezwaren groot. Zeker voor de terugwedstrijd van de promotiefinale. Beerschot mocht de heenmatch (1-0-winst) met publiek spelen, OHL zal niet aanvaarden de terugmatch zonder publiek te doen. Beide ploegen kunnen ook niet slikken dat ze tot augustus moeten wachten voor ze weten in welke reeks ze aantreden. Dat bepaalt immers alles: budget, transfers, abonnementen, sponsors.

En dan is er nog het veiligheidsthema. De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani had op 12 maart al de wedstrijd achter gesloten deuren verboden uit vrees voor feestende Antwerpse fans. Die vrees zal er ook in augustus zijn. Ook voor de bekerfinale is het veiligheidsthema een drempel. Club Brugge en Antwerp hebben grote supportersgroepen, die in de verleiding komen om samen te vieren. Iets dat tot minstens 31 augustus verboden is door de regering.

Wanneer kunnen de clubs opnieuw beginnen te trainen?

De Pro League had de experts en de politici voorgesteld om vanaf 15 juni de groepstraining te kunnen hervatten. Dat zou gebeuren onder strikte voorwaarden, volgens maatregelen die ook in het buitenland gelden. Maar op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad was niet duidelijk of de regering daarin meegaat. De Pro League heeft meer uitleg gevraagd. Volgens voorzitter Peter Croonen zijn groepstrainingen vanaf 15 juni nog steeds de “werkhypothese” van de experts en de politici. Volgens de clubs zijn er minstens zes weken voorbereiding nodig om opnieuw wedstrijden te kunnen spelen. Door de coronacrisis hebben de voetballers ongewoon lang stilgelegen, waardoor er meer tijd dan normaal nodig is om wedstrijdfit te geraken.

Mogen er oefenmatchen gespeeld worden voor 31 juli?

Premier Wilmès reserveerde in haar persconferentie één zinnetje over de sport: “Geen wedstrijden tot en met 31 juli”. Maar in het Frans klonk het: “pas de compétitions jusqu’au 31 juillet inclus”. Meteen rees de vraag of oefenwedstrijden gelijk staan met “compétitions”. Althans in het Frans lijkt de regering de mogelijkheid open te laten om in de maand juli wedstrijden te spelen.

Ook over deze kwestie heeft de Pro League bijkomende verduidelijkingen gevraagd van de Nationale Veiligheidsraad. Volgens de clubs zijn oefenwedstrijden een vorm van groepstrainingen, al meng je dan wel twee verschillende ploegen. Ze hebben de hoop dat ze eind juli, in de aanloop naar een nieuwe competitie, wel mogelijk zouden zijn.

Spelen we dan in augustus zonder publiek?

Over wanneer er opnieuw wedstrijden mogelijk zijn, deed de Veiligheidsraad geen uitspraak. Maar indien het licht op groen gaat in augustus, zal dat altijd achter gesloten deuren gebeuren. Eerder had de regering al massa-evenementen tot en met 31 augustus verboden. Maar de verwachting is dat het nog veel langer zal duren tot stadions weer vol mogen lopen – vermoedelijk tot er een vaccin is. In de tussentijd zijn misschien wel tussenmaatregelen mogelijk. Zoals spelen met beperkt bezette tribunes. Op de zittribunes zou er telkens een stoeltje of een rij kunnen worden tussen gelaten. Op staantribunes is sociale afstand minder evident.

Worden supporters vergoed?

De meeste clubs proberen er alles aan te doen om de supporters terug naar hun stadion te lokken als dat mogelijk zou zijn. Ze beseffen dat bij veel supporters de schrik erin zit en zullen hen financieel niet tegen de haren willen strijken. Club Brugge hervatte deze week zijn abonnementenverkoop en kondigde aan voor elke wedstrijd achter gesloten deuren de supporters terug te betalen.

Krijgen we nu een competitie met 16, 18 of 20 clubs?

Een competitie met 16 en play-offs, of een competitie met 17, 18 of 20 zonder play-offs: dat zijn de keuzemogelijkheden voor de Pro League. Dus doen de voorstanders van de play-offs – Charleroi, AA Gent, RC Genk – er alles aan om met 16 te blijven. Het is ook de reden waarom er lange tijd achter de schermen gelobbyd werd om de promotiefinale OHL-Beerschot af te werken.

Nu het ernaar uitziet dat die wedstrijd niet gespeeld kan worden, hebben de voorstanders van een formule met 16 hun hoop gesteld in het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Als deze week KV Oostende en Moeskroen hun licentie verliezen, blijft Waasland-Beveren in 1A en kunnen Beerschot en OHL samen promoveren. Een scenario waar de Pro League sinds begin deze week kaarsen voor brandt.

In het andere geval zal de roep om de play-offs af te schaffen en naar een competitie met 17, 18 of 20 te gaan luider klinken. De grootste tegenstanders van de play-offs zijn Club Brugge en de vaste klanten van Play-off 2, een van de lelijkste zijproducten van het Belgische voetbal.

Kunnen de tv-zenders nog een schadevergoeding claimen?

Rechtenhouders als Telenet kondigden al aan een deel van het tv-geld terug te eisen als de play-offs niet meer worden gespeeld. De Pro League beweert echter juridisch ingedekt te zijn. Door de beslissing van de regering staan de clubs nu juridisch sterker. Ze kunnen nu het argument van overmacht inroepen, al zal dat Telenet en de andere rechtenhouders als Proximus en VOO er mogelijk niet van weerhouden een schadeclaim in te dienen.