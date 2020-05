VN: “800 tot 1.200 Russische huurlingen vechten mee in Libië”

In Libië vechten 800 tot 1.200 paramilitairen van de Russische beveiligingsfirma Wagner mee aan de zijde van generaal Chalifa Haftar tegen de internationaal erkende regering in Tripoli. Dat staat in een intern rapport van de Verenigde Naties.

“De expertengroep heeft vastgesteld dat private militairen van ChVK Wagner in Libië aanwezig zijn sinds oktober 2018”, zo staat in het vertrouwelijke rapport. Hun aantal wordt geschat op “niet meer dan 800 tot 1.200”, maar dat kan volgens de auteurs niet op onafhankelijke wijze geverifieerd worden.

Het is de eerste keer dat de VN de aanwezigheid van huurlingen van Wagner in Libië bevestigt. De firma wordt nauwe banden toegedicht met het Kremlin. Vorig jaar hadden de Amerikaanse kranten New York Times en Washington Post al geschreven over de betrokkenheid van het beruchte beveiligingsbedrijf in de Libische burgeroorlog.

De Russische regering heeft steeds ontkend dat ze betrokken is bij de aanwezigheid van Russische huurlingen in Libië. Volgens het VN-rapport levert Wagner onder meer knowhow op vlak van artillerie en luchtaanvallen en ontplooit de firma ook sluipschutters. De Russische bijdrage heeft de slagkracht van de troepen van Haftar beduidend versterkt, analyseert het rapport.

Haftar, die grote delen van het land controleert en ook steun geniet van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte, probeert sinds april vorig jaar op te rukken naar de hoofdstad Tripoli. Daar huist de door de VN erkende regering van nationale eenheid van premier Fayez al-Sarraj, die actief steun krijgt van Turkije.