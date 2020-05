Westerlo hoopt op promotie, maar verwacht vooral chaos: “Niet nóg eens een jaar 1B met acht clubs, die formule is uitgeleefd”

Wim Van Hove, gedelegeerd bestuurder van Westerlo, kan zich vinden in de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. “Alleen ben ik verrast dat er nog geen duidelijkheid is over het hervatten van de groepstrainingen”, aldus Van Hove.

“Bovendien is er ook nog niets gecommuniceerd over het toelaten van publiek. Ik had ook daar meer duidelijkheid over verwacht. En dat we vanaf 1 augustus achter gesloten deuren zouden moeten spelen.”

Na de stopzetting van de competitie verwacht Van Hove ook chaos. Wie degradeert, wie promoveert en in welke competitieformat wordt er volgend jaar gevoetbald?

“Als winnaar van de reguliere competitie hopen wij kans te maken op promotie, maar er zijn nog veel scenario’s mogelijk. Veel zal afhangen van de beslissingen van het BAS rond het toekennen van de licenties. De discussie over een mogelijke competitiehervorming wordt allicht een strategisch steekspel. Van alle meningen die ik de voorbije weken heb zien passeren, was er geen enkele die niet gekleurd was”, klinkt het. “Het heeft allemaal weinig te maken met het belang van het Belgische voetbal, het gaan om eigenbelang. Ik hoop vooral dat men bij een mogelijke hervorming rekening houdt met de kleinere clubs. Dat is écht in het belang van het profvoetbal. Voor iedereen moet er iets in het laatje komen. Nog eens een jaar 1B met acht ploegen? Het niveau mag dan wel gestegen zijn, het is een formule die volledig uitgeleefd is.”