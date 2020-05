Nieuwe campagne: “Gebruik uw elleboog voor drukknoppen aan verkeerslichten”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) doet een oproep om de drukknoppen aan verkeerslichten te bedienen met de ellebogen en niet met de blote handen. Ze laat daarvoor stickers verspreiden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert 1.600 kruispunten op Vlaamse gewestwegen die uitgerust zijn met verkeerslichten. Op deze kruispunten zijn 4.500 drukknoppen te vinden die de verkeerslichtenregeling beïnvloeden als voetgangers of fietsers willen oversteken.

Al deze drukknopen krijgen nu een sticker die aangeeft om met de elleboog of een gebruiksvoorwerp de knop in te drukken in plaats van met blote handen. Minister Peeters stelt de stickers ook ter beschikking van lokale besturen voor de verkeerslichten in hun beheer met een drukknop voor fietsers of voetgangers.

Met die ingreep wil Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters de verdere verspreiding van het coronavirus afremmen. “Het indrukken van een bedieningsknop aan een verkeerslicht is zo’n doodnormale handeling dat we er soms zelfs niet meer bij nadenken”, zegt minister Peeters. “Net daarom willen we de mensen via deze sticker erop wijzen om niet met de blote handen de bedieningsknoppen aan te raken maar bijvoorbeeld wel met de elleboog. Bij bepaalde knopjes zal het iets moeilijker zijn om dit met de elleboog te doen maar zelfs dan nog zal de sticker zijn nut bewijzen en de voetganger aan het denken zetten dit niet te doen met de blote handen.”