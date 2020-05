Twintiger gaat uit de bocht en komt om het leven bij zware crash in Zonhoven

Zonhoven - Een twintiger is in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Zonhoven.

Rond middernacht miste een automobilist een bocht in de Oppelsenweg en knalde tegen een geparkeerd voertuig en twee woningen. De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Voor de 23-jarige automobilist uit Zonhoven kon geen hulp meer baten.

De jongeman was uit zijn wagen gevlogen. Ook de motorblok was weg gekatapulteerd. Door de klap raakten twee huizen zwaar beschadigd. De brandweer moest stuttingswerken uitvoeren. De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad deed de vaststellingen. In de bewuste bocht op de Oppelsenweg liep het in het verleden al vaker mis.