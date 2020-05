Twaalf zware misdadigers ontsnappen uit Mexicaanse gevangenis via tunnel

Twaalf gevangenen zijn via een tunnel ontsnapt uit een Mexicaanse gevangenis. Het gaat om leden van twee misdaadbendes, die veroordeeld waren voor zware feiten en vastzaten in Cieneguillas. Dat heeft de regering in deelstaat Zacatecas woensdag bekendgemaakt. Er is een zoekoperatie opgestart. Een lid van de ordediensten en een andere persoon zijn opgepakt als vermoedelijke medeplichtigen.

In Mexico vonden eerder al spectaculaire uitbraken uit de gevangenis plaats. Joaquín Guzman, El Chapo, ontsnapte in juli 2015 uit een zwaarbeveiligde gevangenis via een tunnel van ongeveer 1,5 kilometer lang. Intussen is de gewezen drugsbaas uitgeleverd aan de VS en al tot levenslang veroordeeld.