Eelke Bakker, de oudste man van de Benelux, is overleden in zijn woonplaats Dokkum in Nederland. Dat meldt de Nederlandse krant Leeuwarder Courant. Bakker was 109 jaar en 280 dagen.

In 2017 was hij de oudste man van Nederland. Een jaar geleden was Bakker als oudste man van de Benelux zelfs nog aanwezig op het zestigjarig huwelijksfeest van zijn dochter. De man overleed op zondag 3 mei. De uitvaart is in familiekring gehouden.