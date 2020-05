FOD Economie geeft handelaars praktische tips voor heropening op 11 mei

De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag besloten dat kleinhandelszaken vanaf 11 mei opnieuw open mogen. Om zelfstandigen en handelaars te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, publiceert de FOD Economie een praktische gids en communicatiemateriaal voor hen. In de gids staan richtlijnen voor de handelaars en de klanten.

De gids bevat een reeks algemene preventiemaatregelen die als minimaal en noodzakelijk worden beschouwd om te zorgen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten. Het gaat bijvoorbeeld om de richtlijn om maximum 1 klant per 10 vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte toe te laten en de intussen bekende 1,5 meter tussen klanten te waarborgen. Of te zorgen voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten.

Handelaars moeten hun klanten informeren over de basisregels die gelden in hun zaak, minstens met een duidelijk zichtbare affichering. Daarom heeft de FOD Economie een affiche en ander communicatiemateriaal ontwikkeld waarmee handelaars hun klanten in het verkooppunt en via hun gebruikelijke communicatiekanalen kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de winkels te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers, enz.).