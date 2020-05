Standard verbreekt contract van Cavanda

Standard heeft donderdag bekendgemaakt het contract met verdediger Luis Pedro Cavanda in onderling overleg te hebben verbroken. De tweevoudige Rode Duivel paste al een tijdje niet meer in de plannen van de Luikse club en speelde dit seizoen geen enkele wedstrijd meer voor de Rouches.

“Onze club wenst de Belgo-Angolese verdediger succes toe in het verdere verloop van zijn profcarrière”, schrijven de Rouches in een heel kort bericht op hun website.

De 29-jarige Cavanda speelde in de jeugd bij Standard, maar trok als tiener naar Lazio. Voor de Romeinse club - die hem tussendoor uitleende aan Torino en Bari - kwam hij uiteindelijk tot tachtig wedstrijden. Via Trabzonspor en Galatasaray kwam Cavanda in de zomer van 2017 opnieuw in Luik terecht. In zestig optredens kwam hij tot twee goals en vier assists.

Vanaf begin 2019 kwam hij nog slechts sporadisch aan bod. Zijn laatste duel voor de Rouches dateert van 5 mei 2019.

Standard behaalde pas deze week zijn licentie voor volgend seizoen. De Rouches konden in een zitting van een halfuurtje bij het BAS bewijzen dat er voldoende kapitaal is voor de werking van volgend seizoen. De club wordt onder meer geholpen door een lening van ex-speler Marouane Fellaini. Het BAS reikte woensdag de licentie voor 1A en de Europese licentie uit.