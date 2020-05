Verdachte van schietpartij aan Noorse moskee ontkent schuld

Philip Manshaus (archiefbeeld) Foto: via REUTERS

In Noorwegen is het proces gestart tegen een man die wordt verdacht van een schietpartij nabij een moskee in de buurt van Oslo en de moord op zijn stiefzus. De 22-jarige Philip Manshaus pleitte op beide aanklachten onschuldig.

Aanklager Johan Overberg las de twee aanklachten apart voor. Toen de rechter de beschuldigde vroeg hoe hij pleitte, antwoordde die onschuldig te zijn. Manshaus maakte voorts een OK gebaar met de hand alvorens hij plaatsnam. De procedure vond via een videolink plaats vanwege de coronapandemie.

Overberg zei dat Manshaus zijn 17-jarige stiefzus, die werd geadopteerd uit China, vier keer beschoot. Haar lichaam werd op 10 augustus teruggevonden in zijn huis in Baerum, ten westen van Oslo, op dezelfde dag als de aanval op de al-Noor moskee. Daarbij raakte niemand ernstig gewond omdat Manshaus kon worden overmeesterd na een gevecht met twee medewerkers van de moskee.