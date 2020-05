Geen EK voetbal in 2020, maar Panini brengt wel een stickeralbum uit: “We kregen veel bedroefde berichten”

Ook in coronatijden sijpelt er met regelmaat goed nieuws door. Zo komt er nog dit jaar een Panini-stickeralbum uit voor het Europees kampioenschap voetbal, dat uitgesteld werd naar 2021.

Panini had door de verschuiving van het toernooi met de Rode Duivels de productie van het album stopgezet. Maar op vraag van vele voetbalfans komt het album er toch al in 2020.

“We kregen veel berichten van mensen die bedroefd waren dat er geen collectie voor EURO 2020 uitkwam”, aldus Thierry de Lattre de Bosqueau, de baas van Panini Belgium, bij La Dernière Heure. “Men zat daar blijkbaar op te wachten. Het eerstvolgende album stond pas gepland in oktober.”

Maar er komt nu dus toch een album van een EK, dat pas over een jaar plaatsvindt. Eentje met 72 pagina’s, 528 stickers (26 per land) van vooraf geselecteerde spelers. De stickers met het nationale embleem en de kapiteins zullen in speciale materialen geproduceerd worden.

Door de coronacrisis wordt de verkoop van de stickers wel aangepast. Er zullen er minder beschikbaar zijn. Logisch als je weet dat die geproduceerd worden in het Italiaanse Modena. Er zullen nog steeds zakjes met stickers te koop zijn, maar ook een onlineverkoop. Voor verzamelaars zal een pakket met 600 stickers, het volledige album, te koop zijn.

Nu maar hopen dat er geen bondscoach ontslagen wordt voor het toernooi volgende zomer van start gaat...