“Gebruik je gezond verstand” voor versoepelde maatregelen, maar kunnen we dat wel? “Als je hun vrijheid inperkt, doen mensen rare dingen”

Eigenbelang. Jagersdrift. Hunker naar sociaal contact. Vrijheidsdrang. Afgunst. Bevrediging op korte termijn. Onze primitieve impulsen hebben buitenlucht geroken en staan als briesende paarden te drummen aan de poort. Want we mogen ons bubbeltje uitbreiden met vier andere mensen. “Gebruik je gezond verstand”, drukken de experten ons op het hart. Maar hebben we daar wel genoeg van om al die andere verlangens te onderdrukken? “Als je hun vrijheid inperkt, doen mensen rare dingen.”