Als het van minister van Sport Ben Weyts afhangt, mogen we vanaf 18 mei weer wat uitbundiger sporten. Hij heeft een plan klaar dat vanaf september zelfs massa-evenementen zoals de 10 Miles toelaten. De minister hoopt dat de virologen volgende week hun fiat geven.

Het plan van Ben Weyts is allesomvattend en stipuleert exact wanneer wat is toegelaten. Het werd opgesteld door het kabinet van Weyts in samenspraak met de sportfederaties, Sport Vlaanderen, het Instituut ...