Thomas Meunier daagt PSG-ploegmakkers uit en hemelt Kylian Mbappé op, maar: “Hij gaat zijn contract niet verlengen”

Waar speelt Thomas Meunier volgend seizoen? Niet langer bij PSG als we Le Parisien mogen geloven.

Volgens de Franse krant gaat de Rode Duivel zijn aflopende contract bij de kampioen van de Ligue 1 namelijk niet meer verlengen. Wat van Meunier meteen een interessante vrije speler maakt. De rechtsback werd de voorbije maanden gelinkt aan topclubs als Borussia Dortmund en Tottenham.

Het lijkt er dus op dat de 28-jarige Meunier, die in 2016 voor 6 miljoen euro de overstap maakte naar Parijs, komende zomer andere oorden opzoekt. Sindsdien won hij drie keer de Franse titel, twee keer de Franse beker en ligabeker, en vier keer de Franse supercup.

Mbappé

Meunier gaf deze week wel nog een interview aan ‘La maison Lumni’, een radioprogramma van France 5, waarin hij lyrisch was over ploegmakker Kylian Mbappé.

“We hebben een vrij jong team buiten een paar veteranen”, aldus de Rode Duivel. “Als men mij ooit had gezegd dat ik op een dag met potentiële Gouden Bal-winnaars of wereldsterren zou samenspelen, dan had ik het niet geloofd. Zelfs Champions League spelen, was een droom die uitkwam. Ik speel elke dag tegen mannen als Cavani, Draxler, Thiago Silva. Het is exceptioneel en een grote kans. En Mbappé? Kylian verbaast me elke training opnieuw. Hij staat nog een stapje hoger en is begaafder dan eender welke speler die ik ooit al ben tegengekomen in mijn carrière. Ik hoop dat hij dit kan volhouden.”

Intussen daagde onze landgenoot ploegmakkers als Presnel Kimpembe, Julian Draxler, Angel Di Maria, Keylor Navas, Pablo Sarabia en Ander Herrera uit voor een stukje techniek op een loopband. “Wie doet beter?”, aldus Meunier.