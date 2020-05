Duitsland pleit voor gezamenlijke heropening van grenzen met buurlanden

De Duitse regering wil de grenzen met zijn buurlanden gezamenlijk opnieuw openstellen. Dat maakte het kabinet van bondskanselier Angela Merkel bekend.

“De grenscontroles werden ingevoerd omdat in Duitsland de winkels nog open waren terwijl het in de buurlanden niet meer het geval was. Daardoor ontstonden er veel verplaatsingen omdat mensen inkopen kwamen doen over de grenzen. Maar te veel volk in onze steden, wat daarvan het gevolg was, was voor ons niet wenselijk”, schetste hij de situatie.

Volgens woordvoerder Helge Braun zijn grenscontroles binnen de Europese landsgrenzen evenwel “alleen bedoeld voor een beperkte periode en met een duidelijk doel voor ogen”. Hij pleit er voor de grenzen na samenspraak met de buurlanden synchroon weer te openen.

De topmedewerker van Merkel waarschuwde tegelijk voor het te snel versoepelen van de maatregelen die het reizen of de ontspanningsmogelijkheden beperken. “Als je de balans opmaakt, zie je dat daar het grootste gevaar op besmetting ligt.”

Toch verdienen de Duitsers volgens hem een pluim omdat ze met hun gedrag de verspreiding van het nieuwe coronavirus steeds meer een halt helpen toeroepen. “Het Duitse volk heeft zich heel, heel voorbeeldig gedragen. In heel Europa en andere delen van de wereld benijdt men ons daarvoor.”