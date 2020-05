Duitse overheid verdenkt salafisten van fraude met steunfondsen voor corona

De Duitse politie is op verschillende plaatsen in Berlijn binnengevallen bij mensen uit het salafistische milieu. Zij worden ervan verdacht fraude te hebben gepleegd met financiële steunmaatregelen die de overheid toekent in deze coronacrisis.

Zowat honderd agenten werden ingezet voor het doorzoeken van eigendommen en voertuigen van vijf verdachten. Zij worden ervan beschuldigd onterecht noodhulp te hebben ontvangen van de IBB, de staatsontwikkelingsbank van Berlijn.

In Berlijn werd een moskee doorzocht die vroeger zou hebben gediend als trefpunt voor salafisten. Een verdachte werd gearresteerd, een 46-jarige man die met zijn echtgenote valse informatie zou hebben gegeven om zo’n 18.000 euro te ontvangen uit een steunfonds voor kleine bedrijven die het moeilijk hebben in de huidige crisis.

Volgens de politie wordt onderzocht of het geld bedoeld was om activiteiten te financieren binnen de salafistische beweging. Al het geld is inmiddels gerecupereerd.