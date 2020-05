6,4 procent van personeel in Ziekenhuis Oost-Limburg heeft antistoffen tegen coronavirus: “Verrassend positief”

Genk - In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk blijkt dat 6,4 procent van de geteste artsen en medewerkers antistoffen voor het coronavirus in het bloed heeft. Rond midden april lag de zogenaamde seroprevalentie in de Belgische bevolking op vier procent, maar die is intussen wellicht wat gestegen. “Deze preliminaire resultaten zijn verrassend positief. In die zin dat wie in een ziekenhuis werkt, inclusief op COVID-afdelingen, niet (veel) meer risico loopt om het virus op te lopen dan de rest van de bevolking”, zegt Deborah Steensels, microbiologe en virologe in het ZOL.

Het klinisch laboratorium van het ZOL bood het ziekenhuispersoneel de mogelijkheid om een immuniteitstest te laten uitvoeren. Tussen 22 en 30 april namen 3.056 medewerkers, artsen, vrijwilligers en studenten vrijwillig deel aan een proefproject om antistoffen voor COVID-19 op te sporen via een bloedafname.

Van de 3.056 deelnemers kregen 2.577 (85 procent) een definitief resultaat. Exact 92,3 procent testte negatief voor antistoffen, de overige 7,7 procent testte positief. In absolute cijfers gaat het over 197 positieve testen. Voor 479 personen kan er op dit moment nog geen sluitend resultaat gegeven worden.

“We komen voorlopig voor het totale testpubliek uit op een seroprevalentie van 6,4 procent. Dit is hoger dan de vier procent seroprevalentie in de Belgische bevolking rond midden april”, zegt Steensels. “Het is waarschijnlijk dat de seroprevalentie van eind april weer wat gestegen is in België, en dat dit voor de Limburgse bevolking nog hoger ligt, gezien deze regio sterker getroffen is dan de andere provincies.”

Daarnaast tonen de data aan dat er geen verschil is in seropositiviteit tussen personen die in contact kwamen met patiënten en zij die geen patiëntencontacten hadden, en tussen medewerkers die voor COVID-patiënten zorgden en zij die geen contact hadden met COVID-patiënten. De enige factor die kans op antistoffen vergrootte, was het contact met een ziek gezinslid.