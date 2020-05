Noorwegen zet voor het eerst in de geschiedenis de rente op nul

Ook de Noren hebben koers gezet richting onbekend monetair terrein. Voor het eerst in de geschiedenis zette de Noorse centrale bank donderdag het belangrijkste rentetarief op nul.

Tot nu toe stond die rente nog op 0,25 procent. Maar de coronacrisis brengt een daling met zich mee om de economie te stutten. De economische activiteit in het Scandinavische land is immers fors gedaald. Bovendien is de olieprijs ineengezakt - Noorwegen is een grote gas- en oliespeler - waardoor de koers van de Noorse kroon gedaald is.