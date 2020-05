Hoezo, coronacrisis? Vlaamse tieners kijken positief naar de toekomst

Vlaamse tieners hebben de afgelopen maand meer positieve dan negatieve gevoelens ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Tieners gebruikten opvallend vaker sociale media om het gemis aan gezelschap te compenseren.

De bevraagde tieners waren de voorbije maand vaker gelukkig en blij dan boos en verdrietig. Een kwart van hen voelde zich geregeld angstig, maar slechts 15 procent zag de toekomst somber in.

Een derde van de tieners miste gezelschap en voelde zich geregeld tot zeer vaak geïsoleerd van anderen. Tieners die bij gescheiden ouders wonen, voelen zich iets vaker dan anderen angstig en eenzaam. Driekwart van de tieners in de studie gebruiken sociale media vaker dan voor de coronaperiode. Instagram, Snapchat en YouTube zijn de favoriete kanalen.

Sociale media

De tieners gebruiken sociale media voornamelijk om contact te houden met vrienden en familie en om bij te blijven met wat zij doen. Tieners die zich vaker eenzaam voelen, maken meer dan hun leeftijdsgenoten gebruik van sociale media om met anderen te praten. Ook voor de opvolging van hun schoolwerk en om de aandacht af te leiden van de coronacrisis worden sociale media vaak gebruikt.

Ze schakelen sociale media het minst in om actief op zoek te gaan naar advies of hulp van anderen, om negatieve gevoelens te delen met anderen of om informatie te zoeken over de richtlijnen die ze moeten volgen. Wanneer tieners nieuws en informatie zoeken op sociale media, doen ze dat voornamelijk om op de hoogte te blijven van de coronasituatie in België en van het aantal doden. Ze zoeken ook naar informatie om geruststelling te vinden, vooral zij die zich geregeld angstig voelen.

“Tieners die zich vaker angstig, minder goed en eenzaam voelen, maken frequenter gebruik van sociale media. Dat doen ze voornamelijk om het gemis van vrienden en familie te compenseren”, verduidelijkt professor Hudders. “Deze tieners hebben de neiging om hun negatieve emoties te verbergen en zich op sociale media vrolijker en positiever voor te stellen dan ze zich werkelijk voelen”.

Jongens positiever

Jongens rapporteerden over de afgelopen maand vaker positieve en minder vaak negatieve gevoelens dan meisjes. Jongens voelen zich energieker en zijn over het algemeen ook meer tevreden over hun leven tijdens deze coronaperiode dan meisjes. Meisjes voelden zich vaker eenzaam en angstig.

De data werden online verzameld tussen 16 en 29 april 2020: 2.165 Vlaamse tieners tussen 13 en 19 jaar vulden de vragenlijst in, die via secundaire scholen en via de Gezinsbond werd verspreid. De respondenten (34,4 procent jongens en 64,8 procent meisjes) waren verdeeld over verschillende onderwijstypen.