Waalse burgemeester rijdt zelf naar Polen om bestelling mondmaskers

De burgemeester van Bastenaken Benoît Lutgen (CDH) rijdt donderdag zelf met een bestelwagen naar Polen om een bestelling mondmaskers op te halen. Het zou gaan om zo’n 30.000 herbruikbare mondmaskers die hij samen met de buurgemeenten Bertogne en Vaux-sur-Sûre heeft besteld.

Bastenaken en de twee andere gemeenten beslisten drie weken geleden om samen mondmaskers te bestellen. “De bestelling werd geplaatst bij een Waals bedrijf met een fabriek in Polen”, zo legde Lutgen uit aan LN24 vanuit zijn bestelwagen aan de kant van de autosnelweg in Duitsland.

Het eerste deel van de bestelling is woensdag gearriveerd terwijl die er eigenlijk vorige week al had moeten zijn. Om de verdeling van het tweede deel van de bestelling te versnellen, reist Lutgen nu zelf naar Polen af. “Als we op de vervoerder hadden moeten wachten, zouden we de maskers pas volgende week gekregen hebben. Wij wilden de maskers dit weekend al verdelen zodat alle inwoners zich kunnen beschermen bij het heropenen van de winkels op maandag”, aldus Lutgen.