België blijft duur land voor stroom, goedkoop voor gas

Belgische gezinnen betalen in vergelijking met de andere Europeanen veel voor hun elektriciteit, maar weinig voor aardgas. Dat blijkt uit cijfers van het Europese bureau voor statistiek Eurostat.

In de Europese Unie betaalden de gezinnen in 2019 gemiddeld 21,6 euro per 100 kWh voor hun gefactureerde elektriciteit, inclusief belastingen en bijdragen. Tussen de landen zitten grote verschillen. Gezinnen betaalden in het tweede semester van 2019 het meest per 100 kWh in Denemarken (29,2 euro), Duitsland (28,7 euro) en België (28,6 euro). Stroom was het goedkoopst in Bulgarije: 9,6 euro per 100 kWh.

In vergelijking met de tweede helft van 2018 is elektriciteit in de Europese Unie gemiddeld 1,3 procent duurder geworden, in lijn dus met de inflatie. De prijzen in België zakten evenwel met 2,6 procent.

Voor aardgas is er een ander beeld. Gezinnen in de Europese Unie zagen de gasprijs gemiddeld 1,7 procent stijgen tot 7,2 euro per 100 kWh. In België is dat gemiddeld 5,7 euro, of een daling met 8,3 procent tegenover het tweede semester 2018. Als rekening wordt gehouden met de koopkracht per land, betaalt de Belg relatief weinig voor gas en zijn enkel de Luxemburgers en de Letten nog goedkoper af.