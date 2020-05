OPROEP: Welke vier personen mogen zondag bij jullie langskomen?

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag dat vanaf 10 mei elk gezin vier mensen mag uitnodigen. Dat moeten wel altijd dezelfde vier zijn. Dus nu breken we allemaal ons hoofd over wie er zondag op de koffie mag komen. Enkel de grootouders? Of toch liever een paar vrienden? En wat met een broer of zus? En hoe kies je tussen al die kleinkinderen? Voor het ene gezin is de beslissing al wat gemakkelijker dan voor de andere. Hoe ziet jullie gezinssituatie eruit en hoe lossen jullie het op? Laat het ons hier weten.