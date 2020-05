Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor toename van huiselijk geweld

Huiselijk geweld piekt tijdens de coronacrisis. Daarvoor waarschuwt de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Meerdere Europese landen waaronder België, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië meldden meer aangiftes van interpersoonlijk geweld tegen voornamelijk vrouwen en kinderen.

Volgens de Belg Hans Kluge, directeur van het Europese bureau van de WHO, hebben sommige landen in april een duidelijke toename van huiselijk geweld tegen vrouwen genoteerd, soms tot 60 procent meer.

Tijdens de pandemie en de daaraan verbonden lockdownmaatregelen moeten mensen omgaan met minder sociale contacten en meer onzekerheden en financiële zorgen, zei Kluge. Toch mag dit volgens de WHO-topman geen excuus zijn voor geweld, hetzij lichamelijk, seksueel, emotioneel of op een andere manier.

“Geweld is geen privé-aangelegenheid”, onderstreepte Kluge. “Wie iets verkeerd opmerkt, heeft de plicht dit te melden. Wie erdoor wordt getroffen, mag zichzelf ook nooit als schuldige beschouwen. Als er geweld wordt gepleegd tegen een persoon, is dat nooit diens schuld. Iemands thuis moet een veilige plek zijn”, benadrukte Kluge, die meent dat overheden “de morele plicht hebben” om dergelijke vorm van geweld te bestrijden. “Geweld is vermijdbaar, niet onvermijdelijk.”