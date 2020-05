Antwerp en doelman Sinan Bolat gaan definitief uit elkaar

Sinan Bolat vertrekt definitief bij Antwerp. De 31-jarige Belgisch-Turkse doelman vond geen akkoord met de Great Old over een nieuw contract.

Na drie jaar komt er dus een einde aan het prima huwelijk. Bolat kwam in 2017 over van FC Porto, waar het moeilijker liep, maar zette zich op de Bosuil weer helemaal op de kaart. Drie jaar lang was hij sterkhouder van de ploeg van Laszlo Bölöni.

In totaal speelde hij 117 wedstrijden voor Antwerp, waarin hij 35 keer de nul hield. De bekerfinale had nog zijn afscheidsmatch kunnen worden, maar dat zal er niet inzitten. Bolat, die einde contract is, wil nu snel op zoek naar een nieuwe werkgever. Wachten tot augustus is geen optie. Met de Iraniër Alireza Beiranvand (27) hebben ze bij Antwerp wel al een nieuwe doelman voor volgend seizoen.