Lufthansa onderhandelt over steunpakket van 9 miljard

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, moedermaatschappij van Brussels Airlines, heeft donderdag bevestigd dat ze met de Duitse staat onderhandelt over een reddingspakket ter waarde van 9 miljard euro.

“De onderhandelingen en het politieke besluitvormingsproces zijn nog altijd aan de gang”, klinkt het in een beursmededeling. Mogelijk zou de Duitse overheid in ruil voor de steun een belang nemen tot 25 procent in het kapitaal van de luchtvaartmaatschappij, en een zitje krijgen in de raad van toezicht.