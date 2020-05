Oranje-bondscoach Koemanis opnieuw de oude: “Dat was even schrikken afgelopen weekend”

Ronald Koeman (57) moest afgelopen zondag met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. De bondscoach van het Nederlandse nationale elftal onderging een hartkatheterisatie, maar is nu aan de beterhand. “Zo’n gebeurtenis zet je wel weer even met beide voeten op de grond.”

“Dat was even schrikken, afgelopen weekend. Voor mijzelf, maar ook voor mijn familie en mijn vrienden”, vertelt de bondscoach in een bericht op Twitter.

“Gelukkig hebben de artsen van het AMC mij snel en geweldig geholpen, waar ik zeer dankbaar voor ben. Zo’n gebeurtenis zet je wel weer even met beide voeten op de grond. Het was voor mij fantastisch om te zien hoeveel mensen mee hebben geleefd. En hoeveel lieve berichten ik heb gekregen. Van bekenden uit de voetbalwereld, van clubs. Maar ook van volstrekt onbekende mensen. Dat heeft me heel veel goed gedaan en ik wil iedereen daarvoor zeer bedanken.”

Koeman benadrukt dat hij zich opnieuw goed voelt. “Op dit moment voel ik me weer zo gezond als een vis. En dat betekent dat ik er weer met volle kracht tegenaan ga, zodra de bal weer gaat rollen.”