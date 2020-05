Arts trekt aan alarmbel over plotse piek van coronagevallen in noorden van Antwerpen: “We zitten op ons tandvlees”

Brasschaat / Kapellen / Putte-Kapellen / Schoten / Wuustwezel / Merksplas -

Enkele gemeenten ten noorden van Antwerpen kennen een late -en opvallende- piek in de coronacijfers. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano. Zo is het aantal bevestigde besmettingen in Kapellen tussen 30 april en 7 mei bijvoorbeeld gestegen met ruim een derde. In Brasschaat uitte een arts van het AZ Klina ondertussen de nodige ongerustheid over de strijd tegen het coronavirus in de regio. “Het personeel ervaart een zeer hoge werkdruk en zit op zijn tandvlees.”