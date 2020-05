België in top 3 van landen met hoogste aantal uitgevoerde testen

De afgelopen 24 uur werden 639 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als de 272 van woensdag. Dat komt omdat België in de top 3 staat wat aantal uitgevoerde testen betreft, blijkt uit een persbericht van minister Philippe De Backer. “Verschillende internationale vergelijkingen tonen aan dat België veel en vooral ook efficiënt test.”

Per miljoen inwoners zijn er in België net geen 41.000 tests uitgevoerd. Enkel Spanje en Portugal doen het beter met respectievelijk 41.332 en 44.132 testen per miljoen inwoners. Onze buurlanden testen aanzienlijk minder: Duitsland 30.400, Nederland 13.768 en Frankrijk 16.800 per miljoen inwoners. “Dankzij de opgedreven testcapaciteit kunnen we dit aantal en ritme volhouden als een cruciaal onderdeel van onze exitstrategie”, aldus De Backer.

Naast het feit dat we massaal aan het testen zijn, blijkt uit de cijfers dat België ook nog eens efficiënt test. Zo worden er in ons land 8 testen uitgevoerd per bevestigd geval van Covid-19. Dit brengt België significant onder een aantal landen die eveneens veel testen uitvoeren, blijkt uit het persbericht.