Elon Musk mag zijn zoon waarschijnlijk niet X Æ A-12 noemen

De kans dat Tesla-topman Elon Musk en zijn vriendin Grimes hun pasgeboren zoon de opvallende voornaam X Æ A-12 kunnen geven, lijkt vrij klein. Volgens Amerikaanse media zullen de autoriteiten in Los Angeles de naam niet accepteren.

Amerikaanse media melden op basis van ambtenaren dat het gebruik van symbolen in namen in de Amerikaanse staat Californië niet is toegestaan. Namen mogen alleen worden gevormd door de letters van het alfabet. De naam X Æ A-12 bevat uiteraard tekens die daar niet onder vallen.

In de naam zijn onder andere verwijzingen naar artificiële intelligentie en een type vliegtuig verwerkt.

