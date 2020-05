Ontbossing versnelt in Afrika: 3,9 miljoen hectare per jaar

Afrika is het enige continent op aarde waar de ontbossing versnelt, zo staat te lezen in een vijfjaarlijks rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Vaak worden bepaalde Zuid-Amerikaanse landen met de vinger gewezen omdat ze op onverantwoorde wijze met hun bossen omgaan. Maar uit de laatste cijfers blijkt dat Latijns-Amerika het ritme waarop aan ontbossing wordt gedaan heeft gehalveerd. Tussen 2000 en 2010 ging er jaarlijks 5,2 miljoen hectare bos verloren, terwijl dat voor de periode 2010-2020 is teruggevallen naar 2,6 miljoen hectare per jaar.

Ontbossing voor landbouw

Daar staat tegenover dat in Afrika massaal bomen verdwijnen. In dezelfde twee periodes steeg de ontbossing van 3,4 miljoen hectare per jaar naar 3,9 miljoen. In geen enkel ander werelddeel worden zo’n cijfers opgetekend. “Dit is inderdaad heel slecht nieuws voor het Afrikaanse continent”, zegt FAO-experte Anne Branthomme. “Een verklaring vinden we zeker in de demografische groei in de regio. Veel ontbossing is er een gevolg van kleinschalige landbouwprojecten. Het onvoldoende terugdringen van de armoede in combinatie met de demografische groei zorgt voor een verhoogde druk op de bossen. Dat is heel erg jammer want de bossen in Afrika vormen een belangrijke voedsel- en energiebron.”

Op wereldschaal blijft de ontbossing afnemen maar de laatste jaren vertraagt die positieve curve wel, zo waarschuwt de FAO. Sinds 1990 verdween er in totaal 178 miljoen hectare bos, goed voor een oppervlakte ter grootte van Libië. In totaal nemen bossen vier miljard hectare op aarde in, wat overeenkomt met zo’n 31 procent van de totale landoppervlakte.