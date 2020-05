Drie spelers van Flamengo testen positief

Drie spelers van de Braziliaanse topclub Flamengo hebben positief getest op het coronavirus, zo maakte de club donderdag bekend. In totaal voerde de club tussen 30 april en 3 mei 293 tests uit op spelers, bestuurders, medewerkers en hun families. Uit het onderzoek kwamen 38 positieve tests op COVID-19, onder wie dus drie spelers.

“De besmette personen, die overigens geen symptomen vertonen, moeten nu in quarantaine geplaatst worden”, klinkt het in een clubmededeling. Ook spelers van wie familieleden positief getest hebben, worden in quarantaine geplaatst.

Bij de club, vorig jaar nog winnaar van de Copa Libertadores, staan heel wat sterspelers zoals Diego, Gabriel Barbosa, Filipe Luis, Diego Alves en Rafinha onder contract. De Portugees Jorge Jesus is er de coach. In maart werd er gevreesd dat hij een besmetting met het longvirus had opgelopen, maar uiteindelijk testte hij toch negatief.

De Braziliaanse competitie ligt sinds medio maart stil vanwege de coronapandemie. In Rio de Janeiro mogen clubs intussen weer trainen, maar een datum voor de hervatting van de competitie is er momenteel nog niet. In totaal zijn er in Brazilië al meer dan 125.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het virus kostte er aan meer dan 8.500 mensen het leven.