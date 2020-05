Gouverneur fluit muitende kustburgemeesters terug: “Kust moét controleren op tweedeverblijvers. Desnoods dwing ik ze”

Blankenberge / Oostende / Middelkerke - De kustburgemeesters zijn aan het muiten geslagen: onder meer de Middelkerkse burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) houdt zich niet aan de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad en laat tweedeverblijvers tóch toe aan zee. Maar de West-Vlaamse gouverneur fluit hen terug: “De situatie is ernstig. Er is geen tijd voor kluchtjes.”

“Nooit vertoond” noemt de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé de uitspraken van de Middelkerkse burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD). Die liet weten dat hij het verbod van de Nationale Veiligheidsraad om naar je tweede verblijf aan zee te komen, aan zijn laars lapt. “Ik roep die mensen op om toch naar de kust te komen. En ik zal de politie niet meer laten controleren of ze komen of niet.”

Maar Dedecker heeft daarover niet te kiezen, zegt Decaluwé. “Hij moet de richtlijnen opvolgen. We zitten in een federaal crisisplan, de situatie is nog steeds ernstig. Dan is er geen tijd voor kluchtjes.”

Decaluwé is commissaris van de federale regering in de provincie, de veiligheid garanderen is één van zijn taken. “Als ik dus zie dat de lokale politie dingen doet die flagrant in strijd zijn met de richtlijnen, dan zal ik bijsturen. In nood kan ik ook afspraken maken met de federale politie.”

Cijfers en controles

Dedecker staat nochtans niet alleen met zijn verzet: ook de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) liet al weten dat zo’n verbod niet te controleren valt, net als de Blankenbergse burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “Nogmaals: ze moeten hun job doen”, zegt Decaluwé. “Tot nu toe hebben de lokale politiezones dat ook gedaan, dat zie ik aan de cijfers van de controles die ze tot nu al hebben gedaan. Ik ga ervan uit dat ze dat blijven doen.”

Maandag komen de kustburgemeesters opnieuw samen, dan willen ze een gezamenlijk voorstel overmaken aan de Veiligheidsraad om tóch tweedeverblijvers toe te laten voor de datum van 8 juni die woensdag vastgelegd werd. Decaluwé zal bij dat overleg aanwezig zijn. “Ik stel voor dat wij daar zelf geen datums meer opzetten, maar dat we de raad en richtlijnen van de experts opvolgen”, zegt Decaluwé.

