Angel Di Maria wil nooit meer terug naar Manchester United: wegzappen als ze spelen, ‘raar volkje’ en geharrewar met Louis van Gaal

Met drie goals in zijn eerste vijf wedstrijden leek hij vertrokken om uit te groeien tot een publiekslieveling bij Manchester United, maar daarna ging het snel bergaf met Angel Di Maria in de Premier League. Zo erg zelfs dat de Argentijn nu aangeeft dat hij “Man U haat” en zelfs van kanaal wisselt als ze op televisie wedstrijden uitzenden van zijn ex-ploeg.

Het nieuws dat Angel Di Maria PSG zou verlaten en opnieuw op weg zou zijn naar Manchester United om als pasmunt te dienen bij de transfer van Paul Pogba, bracht de bal opnieuw aan het rollen.

Geen haar op het hoofd van de Argentijnse flankaanvaller dat eraan denkt om terug te keren naar Manchester. Opnieuw zou zijn vrouw Jorgelina Cardoso hier voor iets tussenzitten. Zij was niet bepaald happig op zijn transfer van Real Madrid naar United in 2014.

“Ik smeekte Angel om niet naar Engeland te gaan”, zei Cardoso hier toen over in het televisieprogramma Los Angeles de la Manana. “Toch belandden we in Manchester, met haar vreselijk eten en vreemde inwoners. Terwijl je aan het rondwandelen bent, kan je niet inschatten of ze dat rare volkje je wil vermoorden of niet.”

De poging tot inbraak ten huize Di Maria hielp ook niet echt om het gezin om hun gemak te stellen. Ze namen dan ook hun intrek in het Lowry Hotel. Naar het huis keerden ze nooit meer terug.

Angel Di Maria en Louis van Gaal in betere tijden Foto: AFP

“Ik wou voor altijd bij Real Madrid blijven”

Buiten de extrasportieve beslommeringen, boterde het nooit echt op het veld in de Premier League tussen Di Maria en zijn ploegmaats. “Mijn intentie was altijd om bij Real te blijven”, zei Di Maria daar later over. “Nadat we de Champions League wonnen, hoopte ik om te mogen blijven, maar dat ging niet door. Er werd altijd gecommuniceerd dat ik de club zelf wou verlaten, maar dat klopt niet. Zo belandde ik bij United.”

“Met Louis van Gaal klikte het ook niet echt”, vervolgt Di Maria bij The Daily Mail. “In de ene match stond ik centraal op het veld, tijdens de volgende moest ik vanuit een andere positie opereren. Dat hielp helemaal niet om mij aan te passen. De coach beslist natuurlijk waar en hoe zijn spelers moeten staan, maar toch is het niet onbelangrijk dat een speler zich comfortabel voelt tussen de lijnen.”

Bij PSG zit de Argentijnse international wel lekker in zijn vel. Toch blijft zijn nare periode in Engeland nazinderen. Marcin Bulka, de ploegmaat van Di Maria in Parijs, zegt dat de Argentijn United zodanig verafschuwt dat hij van kanaal moet veranderen als ze op televisie te zien zijn.

Vorig seizoen keerde Di Maria voor de eerste keer terug naar Old Trafford in de Champions League, waarbij hij een voet had in beide doelpunten in de 0-2 overwinning. Hij kreeg bierflesjes en boegeroep over zich heen. In de terugwedstrijd reageerde United dan wel gepast met een klinkende 1-3 overwinning in het Parc des Princes, met onder meer 2 doelpunten van Romelu Lukaku. Niet lief van Big Rom, als je weet dat zijn haat tegenover United al zo diepgeworteld zat.