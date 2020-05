Zijn coronapatiënten nadien immuun tegen de ziekte? Of enkel zij die het zwaar te pakken hebben gehad?

Het was even schrikken voor Philip Soubry (54) uit Kortrijk. Opnieuw. Want nadat hij in februari als eerste Belg positief testte op Covid-19, is nu bij een nieuw onderzoek gebleken dat hij niet immuun is. Nochtans werd toch door experts beweerd dat wie eens besmet geraakt was, antilichamen zou hebben en dus niet opnieuw ziek kon worden. Professor Katrien Lagrou, hoofd van het lab voor klinische microbiologie aan het UZ Leuven, nuanceert dat.