Reconstructie van een massamoord die ook Vlaanderen trof

Precies één maand geleden deed zich in het Noord-Franse ­Escaudœuvres een incident voor dat tot een massamoord zou ­leiden. Door een dijkbreuk van een bassin op het terrein van ­suikerbietengigant Tereos stroomde honderd miljoen liter bietenpulp de Schelde in. Op Frans en Waals grondgebied ging alle vis door zuurstofgebrek dood, in Vlaanderen werd bijna alle vis gered. Dit is de wedersamen­stelling van die moord.